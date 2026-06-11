Le Cabaret Mademoiselle fermera définitivement ses portes le 20 juillet 2026

Après près de neuf années d’activités dans le centre de Bruxelles, le Cabaret Mademoiselle s’apprête à tirer sa révérence. L’établissement de la rue du Marché au Charbon cessera définitivement ses activités le 20 juillet 2026, avec encore quelques dernières soirées programmées.

C’est une page de la vie culturelle bruxelloise qui va se tourner. Le Cabaret Mademoiselle a annoncé la fin de son aventure, avec une fermeture programmée au 20 juillet 2026. Dans son message sur Instagram, l’équipe explique avoir “choisi de refermer ce chapitre avec lucidité, dignité, gratitude… et l’envie de célébrer jusqu’au bout, ensemble”.

Avant la fermeture définitive, il reste encore “six week-ends pour rire, applaudir, boire un verre, découvrir des artistes et vivre une dernière fois l’expérience Cabaret Mademoiselle”. Les derniers spectacles auront lieu les 16, 17, 18 et 19 juillet.

Le lieu invite également son public à participer une dernière fois à son histoire en écrivant dans leur livre d’or : “Avant de tourner cette dernière page, nous avions également envie de vous laisser un espace. Un souvenir. Une anecdote. Une rencontre. Une photo. Quelques mots. Peu importe leur forme. Si le Cabaret Mademoiselle a compté pour vous, nous serions heureux·ses de vous lire.”

Enfin, l’équipe assure que la fermeture du lieu ne signifie pas la fin de l’aventure : “Le lieu ferme. L’esprit du Cabaret Mademoiselle, lui, continue de vivre.”

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La rédaction