“L’Odyssée” de Christopher Nolan fait sensation en IMAX 70mm au Kinepolis de Bruxelles: “J’ai voyagé pour le voir”

Certains viennent de loin, d’autres réservent leur place des semaines à l’avance. À Bruxelles, la projection de “L’Odyssée” dans un format rarissime attire les foules.

Une bobine de 385 kilos, près de trois heures de projection et un écran de plus de 500 mètres carrés : la projection de “L’Odyssée” de Christopher Nolan en IMAX 70mm est une véritable prouesse technique. Le premier film de l’histoire entièrement tourné avec des caméras IMAX attire de nombreux spectateurs au Kinepolis de Bruxelles.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Nicolas Scheenaerts et Laurence Paciarelli

“C’est une chance à la fois d’un point de vue professionnel et personnel. En tant que cinéphile, c’est une sacrée opportunité pour les techniciens et les spectateurs de pouvoir voir un film tel qu’il a été pensé par son metteur en scène”, explique Raphael Ambroise, projectionniste du cinéma.

La salle bruxelloise est la seule de Belgique et du Benelux à pouvoir diffuser le film dans ce format particulièrement rare. En Europe, seules quelques salles disposent des équipements nécessaires, notamment à Montpellier, Prague ou encore Londres.

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Avec une capacité pouvant atteindre 400 spectateurs par séance, l’expérience a un prix : il faut compter une trentaine d’euros par place. Un tarif qui ne semble toutefois pas freiner les passionnés, certains venant même de l’étranger pour assister à la projection. “C’est quelque chose d’assez unique, j’ai voyagé pour le voir et ça valait le coup”, témoigne une spectatrice.

Face à l’engouement, le Kinepolis de Bruxelles envisage déjà d’ajouter des séances. “On est en train de regarder pour mettre des séances supplémentaires le matin parce que toutes les séances que nous avons ajoutées pour la fin du mois d’août ont été complètes en quelques jours”, explique Frédéric David, directeur du cinéma.

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