“La crème de la crème” : Kinepolis Bruxelles projettera pour la première fois un film en qualité IMAX 70 mm

IMAX est un format cinématographique mis au point par la société canadienne IMAX Corporation, avec laquelle Kinepolis entretient depuis longtemps un partenariat. Bruxelles disposait ainsi déjà d’une salle IMAX lors de l’ouverture du complexe en 1988, ce qui était alors une première. Faute de films adaptés à ce format en nombre suffisant, le groupe belge l’avait toutefois fermée entre 2005 et 2016.

En Europe, rares sont les cinémas équipés d’un projecteur IMAX 70 mm permettant de projeter des films dans la meilleure résolution possible. Outre le Kinepolis de Bruxelles, il y en a à Montpellier, Londres et Prague. Ces projecteurs ne sont en effet plus fabriqués et sont devenus rares. Il en reste une quarantaine dans le monde.

“Nous avons dû assembler plusieurs appareils remis à neuf, car il n’était plus possible de se procurer un ensemble complet”, explique Nicolas Hamon, responsable Projection & Sound chez Kinepolis. Au total, l’installation pèse près de 2,5 tonnes. À elle seule, la bobine du film “L’Odyssée”, qui compte 17,4 kilomètres d’images, pèse 385 kilogrammes. Kinepolis a dû renforcer la salle de projection pour pouvoir supporter tout ce poids. La lampe du projecteur est refroidie à l’eau et doit être remplacée toutes les 1.000 heures.

Même si cette technologie n’est plus toute récente, les cinéastes continuent d’innover. C’est le cas du réalisateur Christopher Nolan, qui a réalisé pour la première fois un film entièrement tourné avec des caméras IMAX. Cela n’était pas possible auparavant, car les caméras faisaient trop de bruit. “On a beaucoup investi dans de nouvelles caméras et de nouvelles méthodes de tournage”, explique encore Nicolas Hamon. Il existe désormais des projecteurs laser numériques, mais “l’IMAX 70 mm est en réalité meilleur”.

Kinepolis prépare depuis plusieurs semaines le lancement de cette nouvelle technologie de projection. Contrairement aux versions numériques, cela nécessite beaucoup de travail manuel. La pellicule doit rester exempte de poussière et, pendant les projections, une personne doit être présente en permanence près de l’installation. Kinepolis a formé quatre projectionnistes à cet effet. Au cours des premières semaines, un représentant d’IMAX sera également présent.

Selon le groupe de cinémas, l’IMAX 70 mm connaît un grand succès. 17.000 billets ont été vendus en prévente et de nombreuses séances de “L’Odyssée” affichent déjà complet. Les cinéphiles devront toutefois débourser plus du double du prix d’un film “classique”. Le billet coûte 31,20 euros.

Avec Belga