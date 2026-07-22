Grève des pompiers de Bruxelles: la mobilisation s’amplifie, les secours restent perturbés

Le mouvement de grève des pompiers de Bruxelles se poursuit mercredi et la mobilisation s’est encore renforcée par rapport à la veille, a indiqué la CGSP. Selon le syndicat, les équipes des prochains jours souhaitent également prolonger l’action, menée en front commun syndical.

“Le mouvement est un succès. C’est plus massif qu’hier“, a déclaré Pablo Nyns, de la CGSP. Le syndicat dressait mercredi matin un état de la participation, tout en précisant que les compagnies prévues dans les prochains jours envisagent elles aussi de poursuivre l’action.

La grève de 24 heures a débuté mardi à l’appel du front commun syndical. Les organisations dénoncent notamment une diminution des effectifs de garde et de certains véhicules de secours, des mutations de personnel sans concertation, des mesures qu’elles jugent défavorables au pouvoir d’achat, ainsi que les méthodes de management et d’évaluation. Elles reprochent également aux autorités régionales et à la direction de ne pas avoir répondu à leurs revendications.

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Du côté des pompiers de Bruxelles, la situation opérationnelle s’est donc encore dégradée. Le service a indiqué que seuls environ 30% des moyens opérationnels normalement prévus étaient disponibles mercredi. Dans ces conditions, “la continuité des secours ne peut plus être garantie dans les mêmes conditions qu’en temps normal“, a averti le porte-parole Walter Derieuw. Les moyens disponibles sont prioritairement affectés aux interventions les plus urgentes.

Une réunion avec l’autorité de tutelle est prévue à 10h30 afin d’examiner la situation et les mesures à prendre. Les pompiers ont également appelé la population à faire preuve d’une vigilance accrue et à éviter, dans la mesure du possible, les activités présentant un risque élevé d’incendie, d’accident ou de blessure, tout en rappelant qu’il ne faut pas hésiter à composer le 112 en cas d’urgence.

Belga