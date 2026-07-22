Grève des pompiers : Fouad Ahidar demande une convocation en urgence de la Commission de l’intérieur

Face à la grève des pompiers bruxellois, la Team Fouad Ahidar (TFA) demande officiellement, malgré les congés parlementaires, la convocation en urgence de la Commission de l’Intérieur du Parlement bruxellois, idéalement encore cette semaine. “Bruxelles est en danger. Le Gouvernement doit agir immédiatement“, alerte le parti par voie de communiqué.

“La situation au SIAMU est devenue trop grave pour attendre la rentrée politique“, estime la Team Fouad Ahidar. Le mouvement de grève des pompiers de Bruxelles se poursuit mercredi et la mobilisation s’est encore renforcée par rapport à la veille, a indiqué la CGSP. Selon le syndicat, les équipes des prochains jours souhaitent également prolonger l’action, menée en front commun syndical.

Selon les informations communiquées dans le cadre du conflit social, seuls trois engins-pompes seraient actuellement disponibles pour couvrir l’ensemble de la Région bruxelloise et environ 30% des moyens opérationnels normalement prévus étaient disponibles mercredi.

La grève a débuté mardi à l’appel du front commun syndical. Les organisations dénoncent notamment une diminution des effectifs de garde et de certains véhicules de secours, des mutations de personnel sans concertation, des mesures qu’elles jugent défavorables au pouvoir d’achat, ainsi que les méthodes de management et d’évaluation. Elles reprochent également aux autorités régionales et à la direction de ne pas avoir répondu à leurs revendications.

“Les risques ne prennent pas de vacances”

“Pendant que Bruxelles fait face à cette crise, des femmes et des hommes sont réquisitionnés pour assurer les secours alors qu’ils exercent leur droit de grève. Ce n’est pas une manière de gérer un service public essentiel. C’est le symptôme d’un système arrivé à ses limites“, ajoute le communiqué.

La Team Fouad Ahidar regrette également le manque d’anticipation du gouvernement bruxellois face aux risques en pleine période estivale. “Les risques d’incendies, d’accidents graves et d’interventions d’urgence ne prennent pas de vacances. La population bruxelloise mérite un service de secours capable de répondre immédiatement à chaque appel.” Selon la TFA, le SIAMU paie depuis trop longtemps “le prix du manque d’anticipation, du sous-financement chronique et de l’absence de décisions politiques courageuses. Aujourd’hui, ce sont les pompiers qui tirent la sonnette d’alarme, mais demain, ce sont les citoyens qui pourraient en subir les conséquences.”

C’est pourquoi le parti demande la réunion immédiate de la Commission de l’Intérieur, toute la transparence sur les moyens réellement disponibles pour assurer les secours, des mesures d’urgence pour garantir la sécurité de la population, un refinancement durable du SIAMU et un plan ambitieux de recrutement afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

BX1 – Photo : Belga