La Ville de Bruxelles renforce l’accès à des toilettes ouvertes au public

La Ville de Bruxelles a également rappelé que la lutte contre les urines sauvages sera renforcée. À partir du 1er août, la taxe appliquée pour ce type d’infraction passera de 250 à 400 euros.

La Ville de Bruxelles a élargi jeudi son réseau de “toilettes accueillantes” et lancé une carte numérique interactive recensant l’ensemble des toilettes publiques et partenaires accessibles sur son territoire. L’initiative vise à faciliter l’accès aux sanitaires pour les habitants, navetteurs et touristes, tout en renforçant la lutte contre les urines sauvages.

Par ailleurs, à partir de jeudi, le restaurant Bouillon Bruxelles, situé rue des Dominicains, met gratuitement ses toilettes à disposition de toutes et tous durant ses heures d’ouverture, y compris des personnes qui ne sont pas clientes. En contrepartie, l’établissement bénéficie, comme une cinquantaine d’autres établissements horeca, d’un subside communal de 1000 euros destiné à couvrir les coûts supplémentaires liés à l’utilisation et à l’entretien des installations.

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À l’occasion d’un point presse, le restaurateur et l’échevin bruxellois de la Propreté publique, Anas Ben Abdelmoumen (PS), ont apposé sur la vitrine de l’établissement l’autocollant “Toilette accueillante”.

90 toilettes publiques

L’échevin a présenté l’extension du réseau au cours des derniers mois et rappelé le rôle de ce dispositif dans la politique de la Ville en matière d’accès aux sanitaires et de propreté publique.

La nouvelle carte numérique interactive répertorie nonante toilettes publiques et accueillantes situées sur le territoire communal. Elle fournit notamment des informations sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi que d’autres renseignements pratiques. Selon la Ville, cet outil doit permettre de localiser plus facilement des toilettes à proximité et contribuer ainsi à réduire les actes d’urination dans l’espace public.

Belga – Photo : BX1