Il est possible de remplir gratuitement sa gourde dans une centaine de lieux de la Ville de Bruxelles

Face à la multiplication des vagues de chaleur, un “réseau gourde” a été lancé l’année dernière à la Ville de Bruxelles. L’idée : les commerçants peuvent signaler sur leur vitrine – à l’aide d’un autocollant – qu’ils acceptent de remplir gratuitement les gourdes des passants.

Une centaine de lieux – des commerces, mais aussi des paharmacies ou des bâtiments de l’administration – participent aujourd’hui à l’initiative sur territoire de la Ville, en particulier dans les quartiers touristiques. Mais la mesure n’est pour le moment pas très connue. Interrogés par la RTBF, la plupart des commerçants participants à l’initiative concèdent avoir très peu de demandes. La Ville de son côté dit avoir voulu attendre d’atteindre la centaine de partenaires avant de pleinement communiquer sur le projet, ce qui est désormais chose faite.

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À noter qu’excepté les stickers, la Ville de Bruxelles ne fournit rien d’autre. Ce sont les commerçants qui acceptent de distribuer de l’eau à leur frais.

La liste des membres de ce “réseau gourde” se trouve sur une carte en ligne. Cette carte reprend aussi toutes les fontaines et points d’eau disponibles dans la commune qui, selon la Ville, sont toujours potables, sauf quand il y a un panneau qui indique explicitement le contraire à côté.

BX1 – Photo : Ville de Bruxelles