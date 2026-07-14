Chaleur : le CPAS de la Ville de Bruxelles renforce son dispositif pour protéger les personnes les plus vulnérables

Face à la répétition des épisodes de chaleur intense, le CPAS de la Ville de Bruxelles a annoncé lundi avoir renforcé l’ensemble de son dispositif de prévention afin d’aller vers les personnes les plus fragiles avant que les situations ne deviennent critiques.

Selon le président du CPAS, David Weytsman (MR), les Maisons de quartier et les Antennes sociales sont accessibles comme lieux de fraîcheur, de rencontre et de soutien. Une navette peut également être mise à disposition de certaines personnes à mobilité réduite.

Dans les maisons de repos, la surveillance médicale est renforcée et la température corporelle des résidents est contrôlée matin et soir. Des boissons sont distribuées régulièrement, les repas sont adaptés aux fortes chaleurs et les personnes les plus vulnérables ont accès à des espaces rafraîchis ou climatisés.

Les activités sont également adaptées afin de limiter les efforts physiques.

Le personnel est quant à lui sensibilisé quotidiennement aux risques liés à la chaleur. La température des bâtiments fait l’objet d’un suivi régulier et plusieurs équipements sont mobilisés pour préserver la fraîcheur des lieux, notamment les stores, les systèmes de ventilation et les climatiseurs mobiles. Un plan de secours permet également de déployer du matériel supplémentaire lorsque cela s’avère nécessaire.

Contacts réguliers

Les équipes du CPAS et des Maisons de quartier assurent des appels téléphoniques réguliers et organisent des visites à domicile auprès des personnes isolées. Elles vérifient leur hydratation, leurs conditions de logement et leur capacité à faire face aux fortes chaleurs.

Ces contacts permettent aussi de réévaluer le degré de vulnérabilité de chaque personne. Lorsque la situation l’exige, les équipes prennent contact avec les proches, le médecin de famille, les infirmiers ou les services d’aide à domicile.

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Le dispositif prévoit aussi des mesures destinées aux travailleurs du CPAS. Les horaires et l’organisation du travail peuvent être adaptés, des pauses supplémentaires sont prévues et de l’eau est mise à disposition. Les agents peuvent également accéder à des locaux rafraîchis.

Une attention particulière est portée aux équipes de terrain.

Toujours selon le président du CPAS, les personnes sans abri peuvent pour leur part accéder gratuitement aux fontaines à eau installées dans les antennes du CPAS. Elles sont également orientées vers les lieux de fraîcheur et informées des dispositifs d’urgence disponibles. Les permanences sociales sont renforcées afin d’assurer une prise en charge plus rapide.

Adaptation durable

Au-delà des réponses immédiates, le CPAS prépare également l’adaptation durable de ses infrastructures.

Cela passe par l’amélioration des systèmes de refroidissement, le remplacement progressif des équipements les plus anciens, une meilleure isolation des bâtiments et leur végétalisation lorsque cela est possible.

Les enjeux climatiques seront par ailleurs davantage intégrés dans les futurs investissements afin d’adapter progressivement les bâtiments à des épisodes de chaleur appelés à devenir plus fréquents, a encore dit David Weytsman.

Belga – Photo : Belga