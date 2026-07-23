Anderlecht condamné à 10.000 euros en appel, mais ses supporters pourront aller à l’Union

Le Conseil disciplinaire pour le football professionnel (CDFP) de l’Union belge de football a décidé de lever l’interdiction de la présence des supporters d’Anderlecht lors des rencontres jouées cette saison à l’Union Saint-Gilloise. Il a d’autre part augmenté le montant de l’amende infligée aux Mauves.

Le CDFP s’est penché sur les appels interjetés fin juin par le RSC Anderlecht et le Parquet fédéral au sujet de la décision du 19 juin prise par le Comité disciplinaire à la suite des incidents survenus, notamment le jet d’engins pyrotechniques et la dégradation des installations, lors de la finale de la Coupe de Belgique entre l’Union et Anderlecht le 14 mai au stade Roi Baudouin.

Le club anderlechtois avait écopé d’une amende de 8.000 euros et d’une interdiction d’être accompagné de ses supporters lors de tous les matchs en déplacement de l’équipe première (qu’il s’agisse de matchs amicaux, de coupe ou de championnat officiel) disputés sur le terrain et contre l’Union Saint-Gilloise au cours de la saison 2026-2027.

Après avoir entendu les parties, le Conseil disciplinaire a jugé recevable et partiellement fondé l’appel d’Anderlecht, qui a démontré les mesures prises pour éviter les incidents et sa volonté de punir les responsables de ceux-ci. En conséquence l’amende a été fixée à 10.000 euros, soit le montant maximum prévu par les règlements que réclamait dans son appel le Parquet. En revanche, la sanction frappant les supporters a été levée.

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