Coupe de Belgique : les dégâts sont “plus lourds que prévu” et estimés à près de 70.000 euros

Plus de 500 sièges ont été détruits jeudi au stade Roi Baudouin lors de la finale de la Coupe de Belgique de football, a indiqué vendredi après-midi l’échevine en charge des Sports de la Ville de Bruxelles, Florence Frelinx. Le match a été remporté 3-1 après prolongations par l’Union Saint-Gilloise face au RSC Anderlecht.

Selon l’échevine MR, les dégâts sont “plus lourds que prévu”. À peine une vingtaine de sièges endommagés se trouvaient dans les tribunes unionistes, les dégâts étant “très largement concentrés dans la tribune 4 occupée par le RSCA”, a-t-elle précisé. Les sanitaires ont également été dégradés, des graffitis ont été réalisés et les allées étaient couvertes de déchets. Le montant des dégâts est estimé, comme l’an dernier, à près de 70.000 euros.

“Ce ne sont pas des débordements de supporters: ce sont des actes de vandalisme”, a affirmé Florence Frelinx, appelant à identifier, poursuivre et exclure des stades les responsables.

Le RSC Anderlecht a “déploré et condamné fermement” les incidents survenus dans les blocs C et D de la tribune 4. Le club bruxellois a indiqué vouloir collaborer avec la Ville de Bruxelles, l’Union belge de football et la Pro League afin d’identifier et sanctionner les responsables.

Le RSCA affirme également qu’un groupe a forcé l’accès aux blocs concernés, provoquant les incidents. Le club souhaite désormais une évaluation des mesures de sécurité mises en place pour cette finale.

Du côté de la Stib, on confirme également des dégradations sur le réseau. Une porte d’une rame a été déboîtée à la station Houba-Brugmann, immobilisant le métro durant environ une heure et demie, le temps d’effectuer les réparations. Selon des témoins, les faits auraient été commis par des supporters anderlechtois.

La Ville de Bruxelles a indiqué que la facture des réparations sera prochainement envoyée aux clubs.

Belga