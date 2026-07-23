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Météo : les nuages lèveront progressivement le voile

La grisaille dominera encore jeudi matin, avec un ciel souvent très nuageux et quelques faibles précipitations par moments, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Au fil de l’après-midi, le temps deviendra généralement sec et la couverture nuageuse se morcellera peu à peu, laissant apparaître des éclaircies de plus en plus généreuses.

Les températures maximales oscilleront entre 19 ou 20°C sur les hauteurs de l’Ardenne et à la mer, et 24°C en Campine ainsi qu’en Lorraine belge. Le vent soufflera modérément de nord à nord-ouest.

La nuit prochaine débutera sous un ciel serein ou peu nuageux. Au lever du jour, des bancs de nuages bas et un peu de brouillard pourront toutefois gagner le nord du pays et certaines vallées ardennaises. Les minima seront compris entre 5 et 14°C.

Belga – Photo : Belga

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