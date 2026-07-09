Distribution d’eau, stands prévention : face à la canicule, les communes prennent des mesures

Bruxelles vit une nouvelle semaine de chaleur, avec des températures qui devraient encore augmenter ces prochains jours. L’Institut royal météorologique lance une alerte jaune jusqu’au moins dimanche. Plusieurs communes prennent des mesures pour aider leurs habitants à supporter la chaleur.

■ Reportage de Valentine Rolus, Louis Dominé et Stéphanie Mira

La vague de chaleur de juin a engendré une surmortalité de 47,8%, selon les données de Sciensano publiées mercredi. Il y a eu 1.747 décès en plus que d’habitude à cette période de l’année. C’est le nombre de décès excédentaire signalé entre le 18 juin et le 1er juillet. C’est le sud du pays qui a été le plus durement touché, avec une surmortalité de 76% en Wallonie (919 décès supplémentaires) pour 31,4% en Flandre (682 décès supplémentaires) et 60,9% à Bruxelles (159 décès supplémentaires). Les personnes âgées n’ont pas été les seules concernées puisque l’on remarque une surmortalité de 61,3% chez les 15-64 ans.

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Interrogé à ce sujet en séance plénière de la Chambre par Jeroen Van Lysebettens (Ecolo-Groen) et Kurt Ravyts (Vlaams Belang), le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a rappelé qu’une vague de chaleur n’était “pas seulement un enjeu sanitaire“, “c’est un défi sociétal plus large“, qui n’est donc pas de la seule responsabilité des ministres de la Santé. Selon lui, le ministre de l’Environnement Jean-Luc Crucke “prend ses responsabilités“, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin aussi via le centre d’appel 112. Les villes et communes prennent aussi des mesures, a-t-il salué. “Mais toutes ces initiatives doivent être élargies“, a-t-il plaidé.

Les mesures nécessaires ont été prises en Région bruxelloise pour renforcer la vigilance ces prochains jours face à un nouvel épisode de fortes chaleurs, ont de leur côté assuré mercredi les ministres de l’Action sociale et de la Santé, Ahmed Laaouej et Dirk De Smedt.

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