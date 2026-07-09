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Les températures grimpent, l’IRM lance une nouvelle alerte jaune

Les prochains jours seront à nouveau très chauds.

Le temps sera ensoleillé et chaud jeudi, avec l’un ou l’autre voile d’altitude ou potentiellement quelques cumuls inoffensifs, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les maxima seront compris entre 25 et 31°C. L’IRM a d’ailleurs émis une alerte jaune à la chaleur dans tout le pays jusqu’à mardi, en avertissant que des maxima atteindront ou dépasseront les 32°C dans les prochains jours.

Jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, des champs de nuages élevés dériveront sur la Belgique. Le temps restera sec, calme et doux avec des minima de 10 à 18°C.
Vendredi, le temps sera une nouvelle fois ensoleillé avec quelques nuages d’altitude et des maxima compris entre 24 et 32°C. Le vent sera par ailleurs faible à modéré de nord-est et à la mer, modéré voire assez fort de nord-nord-est à nord-est.
Même constat pour samedi, où les maxima seront encore plus élevés, avec des températures de 25°C attendues à la Côte et 31 ou 32°C dans le centre, voire 33°C en Lorraine belge.

L’Institut royal météorologique (IRM) lance mercredi soir une nouvelle alerte jaune pour toute la Belgique, y compris la Côte, jusqu’à au moins dimanche soir. Les températures devraient atteindre, voire dépasser, les 32°C à partir de samedi.

À ce niveau, la vigilance est de mise pour tous, et il est recommandé de faire boire davantage les personnes âgées et affaiblies et de ne pas les laisser en plein soleil.

Belga

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