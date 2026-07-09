Les températures grimpent, l’IRM lance une nouvelle alerte jaune

Jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, des champs de nuages élevés dériveront sur la Belgique. Le temps restera sec, calme et doux avec des minima de 10 à 18°C.

Vendredi, le temps sera une nouvelle fois ensoleillé avec quelques nuages d’altitude et des maxima compris entre 24 et 32°C. Le vent sera par ailleurs faible à modéré de nord-est et à la mer, modéré voire assez fort de nord-nord-est à nord-est.

Même constat pour samedi, où les maxima seront encore plus élevés, avec des températures de 25°C attendues à la Côte et 31 ou 32°C dans le centre, voire 33°C en Lorraine belge.