Les températures grimpent, l’IRM lance une nouvelle alerte jaune
Les prochains jours seront à nouveau très chauds.
Le temps sera ensoleillé et chaud jeudi, avec l’un ou l’autre voile d’altitude ou potentiellement quelques cumuls inoffensifs, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les maxima seront compris entre 25 et 31°C. L’IRM a d’ailleurs émis une alerte jaune à la chaleur dans tout le pays jusqu’à mardi, en avertissant que des maxima atteindront ou dépasseront les 32°C dans les prochains jours.
L’Institut royal météorologique (IRM) lance mercredi soir une nouvelle alerte jaune pour toute la Belgique, y compris la Côte, jusqu’à au moins dimanche soir. Les températures devraient atteindre, voire dépasser, les 32°C à partir de samedi.
À ce niveau, la vigilance est de mise pour tous, et il est recommandé de faire boire davantage les personnes âgées et affaiblies et de ne pas les laisser en plein soleil.
Belga