Getaround, une application de voitures partagées : “C’est une problématique d’avoir un véhicule à Bruxelles”

Posséder une voiture en ville peut rapidement devenir un casse-tête entre le stationnement, les coûts et les contraintes du quotidien. À Bruxelles, certains habitants préfèrent désormais miser sur des solutions plus flexibles pour leurs déplacements.

À Bruxelles, de plus en plus de particuliers se tournent vers l’autopartage, que ce soit pour louer une voiture ponctuellement ou pour mettre leur propre véhicule à disposition. Parmi les plateformes présentes sur le marché, Getaround permet de réserver une voiture directement via une application, sans passer par une agence.

■ Reportage de Valentine Rolus et Yannick Vangansbeek

Pour certains Bruxellois, ce système permet notamment d’éviter les contraintes liées à la possession d’un véhicule dans la capitale. Maxime Picaudé, utilisateur de l’application, a lui-même renoncé à être propriétaire de sa voiture il y a plus de deux ans. “C’est une problématique d’avoir une voiture à Bruxelles avec le nombre de voitures qu’il y a, trouver un parking, … C’est aussi un coût financier tous les mois”, explique-t-il.

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Des réservations en hausse

Selon Getaround, l’autopartage connaît une progression à Bruxelles. Rebecca Gil, porte-parole, constate une hausse des réservations par rapport aux années précédentes. “La première partie de l’été, on voit déjà une avance en termes de réservations en comparaison avec l’an dernier. Il reste encore tout le mois d’août et si le rythme se maintient, on pourrait dépasser les 6.600 réservations sur tout l’été. C’est environ 10 % en plus que l’été dernier et 15 % en plus qu’en 2024”, indique-t-elle.

L’autopartage séduit également les propriétaires qui souhaitent rentabiliser leur véhicule lorsqu’ils ne l’utilisent pas. Mayeul de Richecour a choisi de mettre sa voiture en location et se dit pleinement satisfait de cette solution. “Pour deux raisons, la première c’est que c’est un complément de revenus et la seconde, c’est que j’aime bien l’idée d’avoir un véhicule à moi mais qui fait profiter les autres”, témoigne-t-il.

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Getaround fait partie des différentes applications d’autopartage disponibles à Bruxelles. La plateforme affirme compter 7.000 utilisateurs actifs dans la capitale depuis le début de l’année.

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