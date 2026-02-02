L’usage de la voiture en recul à Bruxelles ? “Vous faites des économies en passant à l’autopartage”

En Région bruxelloise moins d’un trajet sur trois se fait aujourd’hui en voiture. Il y a encore 15 ans, près d’une personne sur deux se déplaçait en automobile individuelle. Damien Deroanne, consultant pour Romax consult et Diego Eggermont, expert mobilité à Espaces mobilités sont revenus sur le succès des solutions partagées ce lundi soir, dans Bonsoir Bruxelles.

Selon les derniers chiffres de l’IBSA, les habitudes de mobilité ont profondément changé, depuis 2010. Diego Eggermont, expert mobilité à Espaces mobilités explique les raisons de ces changements : “Il y a beaucoup de vecteurs, le premier est économique. En dessous de 10 000 km par an, vous faites des économies en passant à l’autopartage plutôt qu’à posséder votre voiture“. Mais selon l’expert mobilité, le succès des véhicules partagés ne s’arrête pas seulement au point économique mais est dû aussi à certaines contraintes : “La possession de l’automobile, c’est passer l’entretien, avoir des assurances, etc. Avoir une voiture coûte entre 500 et 600 euros par mois par ménage, ça fait presque 7000 euros par an. C’est conséquent” explique Diego Eggermont.

Pour Damien Deroanne, consultant pour Romax consult, la Région bruxelloise pousse les Bruxellois à choisir d’autres alternatives que la voiture. “C’est une tendance liée à un mouvement plus vertueux et environnemental. Mais force est de constater que dans beaucoup de villes et Bruxelles en particulier, il y a toute une série de mesures objectivement anti-voitures : limitation des parkings, limitation de la vitesse, le plan good move, le prix des parkings, etc. De plus, aujourd’hui, le prix des voitures a augmenté de 30 à 40% en moins de 10 ans” détaille le consultant.

Le vélo, les transports en commun et les solutions partagées s’imposent progressivement comme des alternatives à la voiture individuelle. Parmi elles, les trottinettes partagées, qui connaissent une croissance fulgurante. En trois ans, leur utilisation a plus que triplé, passant d’environ 8 000 trajets quotidiens en 2021 à 25 000 en 2024. Les vélos partagés suivent eux aussi une trajectoire impressionnante. Leur fréquentation a été multipliée par seize entre 2021 et 2024.

Plus largement, le nombre de cyclistes ne cesse d’augmenter dans la capitale. En 2024, on compte en moyenne 420 passages par point de comptage, contre seulement 145 dix ans plus tôt. Des changements positifs pour l’invité de Bonsoir Bruxelles, Diego Eggermont : “Il y a beaucoup de bienfaits à la voiture mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas : manque d’espace public, mauvais pour la santé suite à la pollution de l’air, … On se rend compte qu’il y a des choses très positives à limiter au maximum l’utilisation de la voiture“.

■Interview de Damien Deroanne et Diego Eggermont dans Bonsoir Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley et de Jamila Saidi M’rabet

La Rédaction