Le Fonds du Logement va bientôt pouvoir reprendre toutes ses activités : “Nous sommes très heureux”

Anne Musimu, directrice du Fonds du Logement, était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce matin. Elle a répondu aux questions de Vanessa Lhuillier sur la reprise des activités de l’institution.

Pour rappel, le Fonds du Logement avait été contraint de suspendre le traitement des demandes de crédits depuis le 1er juillet 2025 en raison de l’incertitude budgétaire. Face à la baisse de l’activité d’octroi de crédits découlant de cette suspension, le Fonds du Logement a eu recours, depuis le 1er mars 2026, au chômage économique pour une partie de son personnel.

Anne Musimu a d’abord tenu à souligner le sentiment qui anime les différentes personnes collaborant au sein du Fonds du Logement : “Nous sommes très heureux d’avoir appris que le gouvernement a décidé d’octroyer sa garantie d’emprunt pour 100 millions d’euros sur les marchés.” Elle précise que le Fonds emprunte sur les marchés financiers afin de financer ses activités de crédits immobiliers.

Les activités de crédit du Fonds ne reprendront toutefois pas immédiatement. “Il faut encore emprunter sur les marchés bancaires grâce à cette garantie et, dès que nous aurons obtenu les emprunts, nous pourrons rouvrir les crédits”, précise Anne Musimu, directrice du Fonds du Logement.

100 millions d’euros en 2026

Le montant maximal d’emprunt de 100 millions d’euros pour l’année 2026 s’explique par le fait que les nouvelles demandes de crédits n’impacteront la trésorerie du Fonds qu’à partir du quatrième trimestre, étant donné la durée moyenne nécessaire pour contractualiser l’acquisition d’un logement et son financement par les ménages.

En 2025, 597 crédits à l’acquisition d’un logement avaient été accordés à des ménages par le Fonds du Logement, contre 672 en 2024.