Loi sur l’avortement : le CD&V brade les droits des femmes, selon le Centre d’action laïque

La proposition de la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V) d’allonger de 12 à 14 semaines de grossesse la période légale d’avortement s’apparente à une “braderie des droits des femmes faisant fi du consensus scientifique”, réagit lundi le Centre d’action laïque.

La presse flamande a relevé samedi que la ministre chrétienne-démocrate prépare un texte de loi visant à allonger ce délai à 14 semaines, malgré les conclusions d’un groupe d’experts qui appelaient en 2023 déjà à un allongement jusqu’à 18 semaines. La ministre Verlinden affirme que d’autres partis partagent le point de vue du CD&V. Ces dernières années, son parti a systématiquement bloqué, de concert avec la N-VA, les tentatives de réformer la législation sur l’IVG dans le sens des recommandations des experts.

Pour le Centre d’action laïque, la récente proposition confirme l’opposition du CD&V à une “réelle modernisation” de la législation belge. Il relève que le groupe d’experts académiques, issus de toutes les universités du pays disposant d’une faculté de médecine, recommandait une extension du délai pour avorter de 12 à 18 semaines, la suppression du délai de réflexion de six jours et la dépénalisation pour les femmes ayant recours à l’IVG (interruption volontaire de grossesse).

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“Le CD&V, prétendant proposer un compromis entre progressistes et conservateurs, réaffirme en réalité sa position: 14 semaines maximum, une réduction plutôt qu’une suppression du délai de réflexion et pas un mot sur les sanctions pénales”, souligne le CAL.

“Le CD&V fait donc un compromis avec lui-même qui s’apparente à nouveau à une braderie des droits de femmes faisant fi du consensus scientifique auquel étaient parvenus les experts.”

Le CAL demande aux autres partis de la majorité fédérale de “ne pas tomber dans ce piège” et réitère son exigence de voir l’évidence scientifique traduite dans la législation. Il appelle également à garantir la liberté parlementaire et à sortir de la logique de majorité gouvernementale pour ce “sujet de santé essentiel”.

Belga