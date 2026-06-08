Jupiler Pro League : le défenseur Nohim Chibani passe de la D3 française à l’Union

L’Union Saint-Gilloise a annoncé lundi le transfert du défenseur central Nohim Chibani, qui évoluait la saison dernière à Aubagne, en Ligue 3 française. Le joueur franco-algérien de 22 ans s’est engagé jusqu’en 2030 avec le club vainqueur de la Coupe de Belgique.

“Je suis très enthousiaste à l’idée de cette opportunité qui m’est offerte ici, à l’Union”, déclare Nohim Chibani, cité dans le communiqué de la RUSG. “C’est un grand club, avec une histoire riche et qui sait comment gagner des trophées. C’est un moment important pour moi, et j’espère pouvoir franchir une nouvelle étape dans ma carrière ici. L’ambiance au sein du club est très familiale, et j’adhère pleinement aux valeurs fondamentales: la passion, l’engagement, l’intégrité, le courage et l’humilité. J’ai hâte de tout découvrir: mes nouveaux coéquipiers, les supporters, le stade et la ville”.

Nohim Chibani est le second transfert estival réalisé par les Apaches, qui avaient engagé fin mai au autre défenseur, Nikki Havenaar. Le Japonais d’origine néerlandaise évoluait en Autriche au SV Ried la saison dernière.

Belga