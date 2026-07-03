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Canicule: une surmortalité sans précédent et des hôpitaux démunis

La canicule qui a frappé la Belgique entre le 18 et le 29 juin a entraîné une surmortalité de 39%, soit 1.222 décès supplémentaires selon les premiers chiffres officiels.

Derrière ces chiffres, une réalité difficile dans les hôpitaux, souvent démunis face aux températures extrêmes.

C’est le témoignage que la famille d’Anne-Marie, décédée à 101 ans aux Cliniques de l’Europe en pleine canicule, a souhaité porter.

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Si son décès n’est pas directement lié à la chaleur, ses conditions de fin de vie ont profondément heurté ses proches : une chambre à plus de 30 degrés, du personnel soignant réduit à distribuer des cold packs et des lingettes humides, et c’est finalement un membre de la famille qui a dû apporter un ventilateur.

La direction des Cliniques de l’Europe reconnaît elle-même avoir atteint les limites de ses capacités. Faute de pouvoir stocker suffisamment de ventilateurs pour un hôpital de 700 lits répartis sur deux sites, les familles ont été autorisées à en apporter. Les solutions à court terme existent mais les vraies réponses passent par des rénovations d’infrastructures coûteuses.

Un appel a été lancé au ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. À ce stade, son cabinet n’a pas répondu.

■ Reportage de Romuald la Morté

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