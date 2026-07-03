La Belgique a enregistré une surmortalité de 39% pendant la vague de chaleur

La Belgique a enregistré une forte surmortalité de 39%, soit 1.222 décès supplémentaires, entre le jeudi 18 juin et le lundi 29 juin à la suite de la vague de chaleur, selon les données préliminaires du Risk Management Group (RMG) communiquées jeudi.

Parmi ces décès, 530 concernaient des personnes âgées de 85 ans et plus. Une surmortalité significative a également été observée dans la tranche d’âge des moins de 65 ans (180 personnes). Il s’agit du pic le plus élevé du nombre de décès quotidiens dans notre pays depuis la première vague de coronavirus, note le RMG.

Une telle surmortalité au cours d’une vague de chaleur est sans précédent dans notre pays, ajoute le RMG. La vague de chaleur était exceptionnelle, poursuit l’instance, avec sept jours tropicaux où les températures ont dépassé les 30 °C et des nuits anormalement chaudes.

Le SPF Santé publique précise qu’il s’agit de chiffres provisoires, qui sont encore incomplets et constamment mis à jour par Sciensano.

“Bien qu’elles soient provisoires, les estimations relatives à la surmortalité pendant la vague de chaleur montrent que celle-ci a un impact considérable”, réagit le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit).

M. Vandenbroucke a demandé au Risk Management Group de formuler, d’ici le début de la semaine prochaine, des recommandations visant à renforcer la stratégie, en vue de préparer les discussions au sein de la Conférence interministérielle (CIM) sur la santé publique. Il estime également souhaitable que le Centre de crise national procède à une évaluation.

Belga