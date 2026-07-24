Deux fusillades en quelques heures à Bruxelles : un blessé, deux enquêtes ouvertes

Deux fusillades ont eu lieu à Bruxelles cette nuit : l’une à Anderlecht, où un homme a été blessé, et l’autre à Molenbeek.

La nuit a, à nouveau, été agitée dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les informations collectées par Sudinfo auprès de la zone de police Bruxelles-Midi, les premiers faits ont eu lieu peu avant 1h du matin dans la rue Raphaël. La police a été appelée vers 0h45. Sur place, les agents ont retrouvé une victime sur la chaussée de Mons. Elle aurait marché depuis la rue Raphaël. Transportée à l’hôpital, l’état de la victime était jugé stable. Une enquête est ouverte.

Seulement 1h30 plus tard, vers 2h15, de nouveaux tirs ont été tirés. Toujours selon nos confrères de Sudinfo, c’est dans l’avenue du Roovere (Molenbeek) que la police de la zone Ouest est intervenue. Plusieurs impacts de balle ont été constatés, notamment sur la porte d’entrée vitrée d’un immeuble. Il n’y a pas de victime, aucun suspect n’a été interpellé, une enquête est en cours.

BX1 – Photo : Belga Image