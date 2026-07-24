Une compensation après l’évacuation de Couleur Café? Le festival attend les assurances avant de se prononcer

L’organisation du festival Couleur Café a indiqué vendredi qu’elle attendait l’issue de la procédure avec ses assurances avant de se prononcer sur d’éventuelles compensations ou remboursements liés à l’évacuation du festival, survenue le samedi 27 juin en raison de violents orages.

Dans un message publié sur son site internet, le festival rappelle qu’avec le recul, l’évacuation constituait “la seule décision responsable“.

Couleur Café précise que le nombre de demandes de compensation ou de remboursement reçues jusqu’à présent reste limité. L’ASBL explique toutefois qu’elle ne dispose pas des réserves financières nécessaires pour intervenir immédiatement et dépend d’une éventuelle indemnisation de ses assurances, une procédure qui pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

L’organisation souligne également que cette évacuation a eu un impact financier important, en raison notamment des pertes de recettes des bars, des coûts supplémentaires de personnel, des réparations, du nettoyage du site et de l’accueil des campeurs.

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Le festival affirme poursuivre ses recherches afin de trouver “une solution juste et équitable”, tout en veillant à ne pas compromettre sa pérennité. Il remercie enfin les festivaliers, les services de secours, les bénévoles et ses partenaires pour leur calme, leur engagement et leur compréhension.

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