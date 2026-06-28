Le festival Couleur Café reprend ce dimanche après les intempéries survenues dans la nuit

Couleur Café prévoit de rouvrir ses portes dimanche à 15h00, après l’évacuation complète du site samedi soir en raison des violents orages qui ont frappé Bruxelles, a annoncé l’organisation dimanche.

Installé dans le parc d’Osseghem, au nord de Bruxelles, le festival avait été évacué samedi soir sous ordre du bourgmestre de la Ville de Bruxelles et des autorités compétentes, en raison des « conditions météorologiques ».

Les festivaliers présents sur place ont dû quitter le site samedi en début de soirée. L’organisation avait demandé, vers 19 h 00, à l’ensemble des visiteurs d’évacuer le festival, à la suite de la décision de Bruxelles Environnement de fermer l’ensemble des parcs, réserves naturelles et forêts qu’il gère, dont la forêt de Soignes.

Dans un message publié sur son site internet, l’organisation a invité les festivaliers à quitter le site « calmement » avant 20 h 00.

Les campeurs ont été invités à récupérer leurs effets personnels avant d’évacuer complètement le camping pour 21 h 00 au plus tard. Afin d’accueillir les personnes séjournant au camping, le festival a prévu une solution de repli dans les palais 3 et 8 de Brussels Expo, avenue de l’Impératrice Charlotte. Les équipes de Couleur Café ont été mobilisées pour orienter les campeurs vers ces espaces temporaires. Quelque 5.000 campeurs ont été pris en charge.

L’organisation a également adapté son dispositif de mobilité. La zone « Kiss and Ride » a été déplacée sur le boulevard Houba de Strooper afin de permettre aux proches de venir récupérer les festivaliers dans de meilleures conditions.

La programmation de dimanche est maintenue. À la suite de l’annulation des concerts de samedi soir, Reggaebus a toutefois cédé son créneau à Hempress Sativa ft. The Paolo Baldini Dubfiles, qui n’avait pas pu se produire en raison de l’interruption du festival.

La troisième journée doit notamment accueillir Thee Sacred Souls, Amaarae, Skepta, Genezio, Stand High Patrol et Spice. Des billets restent disponibles pour cette dernière journée.

Quelque 70 000 festivaliers sont attendus sur l’ensemble du week-end au parc d’Osseghem, pour cette 35ᵉ édition de Couleur Café.

Belga et la rédaction

Photos : Belga – Marius Burgelman