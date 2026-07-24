Le Néerlandais Mark van Bommel est le nouveau sélectionneur national des Diables Rouges.

L’Union belge de football (URBSFA) a officialisé vendredi la nouvelle qui circulait depuis le départ acté le 20 juillet du Français Rudi Garcia dont le contrat n’a pas été renouvelé. Âgé de 49 ans, van Bommel a signé un contrat de deux ans jusqu’au Championnat d’Europe 2028.

“C’est un immense honneur de devenir entraîneur de la Belgique. Je tiens à remercier l’Union Belge de Football pour la confiance qu’elle m’accorde. La Belgique dispose de joueurs exceptionnels et d’un potentiel énorme. Avec mon staff technique, nous voulons construire une équipe disciplinée, ambitieuse et suffisamment courageuse pour rivaliser avec les meilleurs. Le succès n’est jamais garanti, mais le travail acharné, l’honnêteté et l’engagement le sont. Nous donnerons tout pour aider cette équipe à progresser chaque jour et pour rendre les Belges fiers. J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le staff et les supporters, et d’entamer ensemble ce nouveau chapitre“, déclare Mark van Bommel.

Ancien joueur international, Mark van Bommel a évolué dans plusieurs grands clubs, le PSV Eindhoven (1999-2005 et 2012-2013), le FC Barcelone (2005-2006), le Bayern Munich (2006-janvier 2011) et l’AC Milan (janvier 2011-2012). Il a obtenu 79 sélections en équipe nationale néerlandaise (10 buts) et a disputé la finale de la Coupe du monde 2010 avec les Oranje, battus 1-0 par l’Espagne. Il a mis fin à sa carrière en juin 2013.

Comme entraîneur, Van Bommel a débuté en tant qu’adjoint chez les U17 néerlandais (janvier-juillet 2014) avant de devenir l’adjoint de son beau-père Bert van Marwijk qui s’occupait de la sélection d’Arabie saoudite (2015-2017). Revenu au PSV, il a pris en charge les U19 (2017-2018), fonction qu’il a cumulée entre janvier et juin 2018 avec celle de T2 de l’Australie dont le T1 était van Marwijk. Il a ainsi pris part au Mondial 2018 en Russie.

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Il est ensuite devenu le coach du PSV (2018-décembre 2019), puis de Wolfsburg (juillet-octobre 2021). Il a connu son plus grand succès à l’Antwerp (2022-2024). Sous sa direction, le Great Old a réalisé le doublé Pro League-Coupe en 2023. Il a quitté le club à l’issue de la saison 2023-2024 et une défaite 1-0 en finale de la Coupe face à l’Union SG.

Van Bommel n’avait pas retrouvé de poste depuis lors. Il est le deuxième Néerlandais à prendre la tête des Diables Rouges après Dick Advocaat. Le “petit général” avait officié entre octobre 2009 et avril 2010, le temps de 5 rencontres, avant de céder sa place à Marc Wilmots.

À Tubize, Van Bommel succède à Rudi Garcia, 62 ans, qui avait été appelé après le renvoi de Domenico Tedesco en janvier 2025. Le Français a rempli tous les objectifs fixés: maintien dans la première division de la Ligue des Nations et accession aux quarts de finale de la Coupe du monde, où la Belgique a été battue 2-1 par l’Espagne qui allait remporter la finale et a été la seule à trouver le chemin des filets durant la compétition. Cela n’a pas suffi à convaincre Vincent Mannaert, le directeur sportif de l’Union belge.

Le premier match des Diables Rouges sous la conduite de Van Bommel se jouera le 25 septembre en Italie avant de recevoir la France le 28 septembre au stade Roi Baudouin.

BX1 – Photo : Belga Image