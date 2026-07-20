Diables Rouges : Rudi Garcia n’est pas prolongé par l’Union belge et quitte son poste de sélectionneur

Garcia a récemment emmené la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Diables y ont seulement été battus par le futur vainqueur, l’Espagne, sur le score de 2-1. Au printemps 2025, il avait également permis à la sélection nationale de se maintenir dans la ligue A de la Ligue des Nations en remportant un barrage aller-retour face à l’Ukraine.

“Rudi Garcia a incontestablement contribué à la réhabilitation des Diables Rouges“, a commenté le directeur sportif de l’Union belge, Vincent Mannaert, cité dans le communiqué de l’organisation. “Il a été nommé entraîneur fédéral dans un contexte sportif et financier difficile. Grâce notamment à son engagement et à son expérience, la cohésion d’équipe a été rétablie et un beau résultat a été obtenu lors de la dernière Coupe du Monde.”

“​Avec mon équipe, je prépare actuellement un nouveau cycle, en ce compris la désignation d’un nouvel entraîneur fédéral“, ajoute Mannaert.Belga