Diables Rouges : Rudi Garcia n’est pas prolongé par l’Union belge et quitte son poste de sélectionneur
Après un an et demi en tant que sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia va quitter son poste au terme de son contrat, le 31 juillet. L’Union belge de football (URBSFA) a fait savoir lundi que l’engagement de l’entraîneur français de 62 ans ne serait pas prolongé.
Garcia a récemment emmené la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Diables y ont seulement été battus par le futur vainqueur, l’Espagne, sur le score de 2-1. Au printemps 2025, il avait également permis à la sélection nationale de se maintenir dans la ligue A de la Ligue des Nations en remportant un barrage aller-retour face à l’Ukraine.
“Rudi Garcia a incontestablement contribué à la réhabilitation des Diables Rouges“, a commenté le directeur sportif de l’Union belge, Vincent Mannaert, cité dans le communiqué de l’organisation. “Il a été nommé entraîneur fédéral dans un contexte sportif et financier difficile. Grâce notamment à son engagement et à son expérience, la cohésion d’équipe a été rétablie et un beau résultat a été obtenu lors de la dernière Coupe du Monde.”
“Avec mon équipe, je prépare actuellement un nouveau cycle, en ce compris la désignation d’un nouvel entraîneur fédéral“, ajoute Mannaert.Belga