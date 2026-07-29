Chaleur : Etterbeek ouvre son hôtel communal aux animaux de compagnie

Pour aider à faire face aux fortes chaleurs, le hall de l’hôtel communal d’Etterbeek ouvrira exceptionnellement ses portes aux animaux domestiques ce mercredi 29 et ce jeudi 30 juillet.

“Afin de protéger le bien-être des animaux lorsque des températures particulièrement élevées se font sentir, l’administration communale autorise, à titre exceptionnel et temporaire, l’accès au hall de l’hôtel communal aux personnes accompagnées de leur animal de compagnie lorsque celui-ci est officiellement désigné comme lieu de fraîcheur”, peut-on lire sur le site de la commune. Des bols d’eau seront également mis à à disposition.

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Cette mesure s’applique uniquement durant les périodes de forte chaleur annoncées par la commune et ne modifie pas les conditions habituelles d’accès aux bâtiments communaux.

Règles à suivre

Afin de garantir le confort de toutes les personnes présentes dans le bâtiment, la commune demande de respecter certaines règles.

L’animal doit être tenu en laisse ou installé dans une cage de transport ;

Il reste sous la responsabilité de son propriétaire pendant toute la durée de la visite ;

Les propriétaires sont responsables du comportement de leur animal et de sa propreté.

Celui-ci ne peut pas perturber le travail du personnel ni le confort des autres visiteurs, c’est pourquoi un espace dédié (clairement indiqué) leur est réservé ;

Attention, les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie, comme certains reptiles ou rongeurs) ne sont pas autorisés

Les animaux présentant un comportement agressif, dangereux ou occasionnant une gêne importante ne pourront pas être admis ou pourront être invités à quitter les lieux. En cas de salissure ou de déjection, le propriétaire est tenu de nettoyer immédiatement les lieux. Un kit de nettoyage est disponible à l’accueil.

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