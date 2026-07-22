Brussels Airport renforce son service incendie avec quatre véhicules spécialisés

Les pompiers de Brussels Airport renforcent leurs capacités d’intervention grâce à l’acquisition de quatre nouveaux crash tenders de Rosenbauer.

Ces puissants camions de pompiers disposent d’importantes capacités en mousse anti-incendie, en eau ainsi qu’en poudre et sont mobilisables 24h/24, et 7 jours sur 7, annonce mercredi Brussels Airport. Ils pourront intervenir en cas d’incident à l’aéroport. Brussels Airport a aussi investi dans un simulateur de conduite afin de former les pompiers au moyen de scénarios d’intervention réalistes. Cet investissement représente un montant total de près de six millions d’euros.

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Ces nouveaux camions ne pèsent pas moins de 39 tonnes, peuvent atteindre une vitesse maximale de 115km/h et ont été spécialement conçus pour assurer des interventions rapides sur le tarmac. Ils ont une capacité de 12.500 litres, 1.500 litres de mousse et de 225 kilos de poudre extinctrice. L’un des crash tenders est en outre équipé d’une lance perforante en acier permettant d’injecter directement les produits extincteurs dans la cabine ou la soute d’un avion, afin de maîtriser un incendie de manière plus rapide et plus efficace Avec ces nouveaux véhicules, la flotte du service incendie de l’aéroport compte au total 25 engins spécialisés.

Belga – Photo : Brussels Airport