Brussels Airport et Safran Aero Boosters testent une unité mobile de filtration d’air

Brussels Airport et Safran Aero Boosters testent une grande unité mobile de filtration d’air destinée à éliminer les particules fines et ultrafines de l’air, ont annoncé vendredi les deux entreprises. Ce premier prototype mobile sera installé dans une zone adjacente au tarmac de l’aéroport, ce qui permettra de le tester en condition réelle durant les trois prochains mois.

L’appareil a été développé par Safran Aero Boosters avec le soutien de la Région Wallonne. Une première phase d’essai sur le tarmac a été menée plus tôt cette année et a donné des résultats encourageants. La deuxième phase, qui se prolongera jusqu’en septembre permettra “d’évaluer plus en profondeur l’impact du système et d’explorer les possibilités de déploiement futur“.

■Reportage de Sarah Uenten

Le filtre aspire l’air ambiant plusieurs heures par jour entre 08h00 et 20h00 via un ventilateur situé à l’avant du dispositif. L’air traverse ensuite un système de filtration qui capte les particules fines et ultrafines et ressort purifié à l’arrière de l’installation, où il se mêle à nouveau à l’air ambiant. Brussels Airport affirme être le premier aéroport au monde à tester ce type d’appareil dans un environnement entièrement opérationnel.

“Le projet pilote avec cette unité mobile de filtration d’air illustre parfaitement comment l’innovation peut contribuer à améliorer la qualité de l’air. Une technologie prometteuse qui, selon les premiers résultats, peut faire une réelle différence pour nos collaborateurs et les riverains“, s’est réjoui Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport, dans un communiqué.

Bx1 avec Belga