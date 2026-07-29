La décision sur le centre d’accueil d’Uccle reportée après le remplacement du juge

La décision concernant l’ouverture du futur centre d’accueil du Samusocial à Uccle est une nouvelle fois retardée. Comme le rapporte Bruzz, après le recours introduit par des riverains contre le projet, l’ouverture du site avait déjà été suspendue.

Une décision de justice était attendue pour la fin du mois de juillet, mais celle-ci a finalement été reportée en raison du remplacement du juge, une information relayée par la RTBF et confirmée par la bourgmestre d’Uccle, Valentine Delwart (MR).

Le centre d’accueil, situé rue Beeckman et doté d’une capacité de 230 places, devait initialement ouvrir ses portes le 14 juillet. Début juillet, plusieurs opposants au projet ont toutefois introduit une procédure en référé devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, entraînant le report de son ouverture dans l’attente d’un jugement.

La décision, initialement attendue avant la fin du mois de juillet, n’interviendra finalement pas avant une nouvelle audience fixée au 5 août. Selon Valentine Delwart, le juge chargé du dossier a dû se récuser pour des raisons médicales.

Les plaidoiries devront donc être reprises devant un nouveau magistrat. La bourgmestre se veut toutefois rassurante sur les délais. “En principe, une décision ne devrait donc pas se faire attendre plus de quelques jours”, souligne-t-elle, rappelant qu’il s’agit d’une procédure en référé.

La commune ne remet pas en cause le principe de ce centre d’accueil et n’émet pas de jugement de valeur. La commune souhaite uniquement s’assurer que le déménagement vers ce bâtiment respecte bien l’avis des pompiers ainsi que les prescriptions urbanistiques.

Ce nouveau report prolonge l’attente des demandeurs d’asile qui devaient être accueillis sur le site. Une partie de leurs effets personnels a néanmoins déjà été transférée dans le bâtiment, comme l’avait indiqué précédemment Sarah de Liamchine, directrice générale du Samusocial.