La prime scolaire versée en août pour plus de 300.000 enfants bruxellois

Les parents de plus de 300.000 enfants bruxellois vont recevoir le supplément d’âge annuel – anciennement la prime de rentrée scolaire -, a annoncé mercredi Iriscare.

Au total, plus de 16 millions d’euros sont versés pour aider les familles à faire face aux dépenses liées à la rentrée et permettre à chaque enfant de commencer l’année scolaire dans de bonnes conditions.

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Le montant de la prime scolaire augmente en fonction de l’âge de l’enfant. Pour la catégorie des 18-24 ans, le montant est également plus élevé pour ceux qui suivent des études supérieures. Le montant de la prime s’élève à 25,36 euros pour les 0 à 2 ans; à 38,05 euros pour les 6 à 11 ans; à 63,41 euros pour les 12 à 17 ans et les 18 -24 ans qui ne sont pas en études supérieures; et à 101,46 euros pour les 18 à 24 ans engagés dans un parcours d’études supérieures.

La prime de rentrée scolaire est versée une fois par an aux parents d’enfants bénéficiant des allocations familiales. Ce montant forfaitaire annuel a pour objectif d’aider les parents pour les dépenses liées à la scolarité de leurs enfants. Les familles bruxelloises ne doivent pas faire de démarches spécifiques pour la recevoir. Elle est automatiquement ajoutée aux allocations familiales du mois de juillet, versées en août.

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À Bruxelles, le système d’allocations familiales a quant à lui été pensé afin d’être bénéfique pour tous les enfants bruxellois. Il tient notamment compte des situations spécifiques des familles dans la Région de Bruxelles-Capitale et une attention particulière est accordée aux familles se trouvant dans une situation précaire ou bénéficiant de revenus modestes, a rappelé Iriscare, dans un communiqué.

Belga