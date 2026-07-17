Feu vert à la revalorisation des salaires des profs formés en 4 ans et des directions

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a adopté définitivement, vendredi, deux réformes majeures visant à mieux reconnaître les responsabilités et les qualifications au sein de l’enseignement: la création d’un nouveau barème pour les futurs diplômés du Master en Enseignement et la revalorisation des fonctions de direction des écoles.

À partir de la rentrée 2027, les enseignants titulaires d’un Master en Enseignement bénéficieront du nouveau barème 401, revalorisé de 5 % par rapport au barème actuellement applicable à de nombreux enseignants du fondamental et du premier degré du secondaire. Cette mesure reconnaît concrètement l’allongement de la formation initiale des enseignants, désormais portée à quatre années d’études.

À titre d’exemple, un enseignant rémunéré au barème 301 en tout début de carrière perçoit aujourd’hui environ 2.200 euros nets par mois. La réforme lui permettra de bénéficier d’un gain d’environ 150 euros bruts par mois, soit près de 1.800 euros bruts par an, représentant un impact financier concret dès son entrée dans la profession, précise le gouvernement dans un communiqué.

Parallèlement, les fonctions de direction sont elles aussi revalorisées afin de mieux refléter la charge de travail, les responsabilités et le rôle essentiel exercés au quotidien dans les établissements scolaires. La réforme instaure une différence salariale minimale de 25 % entre les enseignants et les directions à ancienneté équivalente, mettant ainsi fin à certaines situations où une direction pouvait être rémunérée à un niveau comparable, voire inférieur, à celui de certains membres de son équipe.

Cette revalorisation répond à une demande portée depuis de nombreuses années par les directions d’écoles, les fédérations de pouvoirs organisateurs et les associations représentatives du secteur. Elle contribuera également à rendre ces fonctions plus attractives dans un contexte de difficultés de recrutement, insistent les autorités.

D’ici à 2029, près de 36 millions d’euros seront investis pour ces différentes revalorisations.

“En revalorisant à la fois les futurs enseignants et les directions, nous posons un acte concret en faveur de l’attractivité des carrières dans l’enseignement. Nous reconnaissons l’exigence accrue de la formation initiale des enseignants ainsi que les responsabilités considérables assumées par les directions”, conclut la ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny, citée dans le communiqué.

Belga