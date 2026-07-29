Le Brussels Games Festival aura lieu du 28 au 30 août

La 11e édition du Brussels Games Festival se tiendra du vendredi 28 au dimanche 30 août à The Egg à Anderlecht, annoncent les organisateurs mercredi.

L’événement consacré aux jeux de société avait accueilli 4.000 visiteurs l’année dernière. L’édition 2026 sera placée sous le thème “Dice Connexion”, autour des liens créés par le jeu. Les jeux de cartes à collectionner occuperont aussi une place centrale.

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Pendant trois jours, le public pourra découvrir des centaines de jeux en accès libre, rencontrer des maisons d’édition et des créatrices et créateurs, tester les prototypes au sein de la ProtoZone et participer à de nombreuses animations, détaille le communiqué.

Le festival verra aussi le retour de la nuit du jeu, du samedi à 18h00 jusqu’au dimanche à 08h00 du matin. Les informations pratiques sont accessibles sur le site web de l’événement.

Belga