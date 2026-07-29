Deux étudiants salués après avoir évacué un immeuble en feu à Ixelles: “Des héros”

Deux étudiants salués comme des héros après avoir évacué un immeuble en feu à Ixelles

La commune d’Ixelles rend hommage à deux jeunes habitants qu’elle qualifie de “héros” sur la page d’accueil de son site internet. Riad et Yâssir, tous deux âgés d’une vingtaine d’années, sont mis à l’honneur pour leur intervention lors d’un incendie qui aurait pu avoir de lourdes conséquences.

Les faits remontent au 19 juin dernier, vers 4h40. Incapables de trouver le sommeil, les deux étudiants – Riad en sciences biomédicales à l’ULB et Yâssir en informatique à la Haute École Léonard de Vinci – se promenaient dans la rue du Trône lorsqu’une odeur de brûlé a attiré leur attention. “Ils lèvent les yeux vers le haut d’un immeuble et voient de la fumée s’échapper du deuxième étage”, explique la commune d’Ixelles.

Les deux jeunes donnent immédiatement l’alerte en appelant les pompiers, avant de décider d’intervenir eux-mêmes. “On est montés dans la cage d’escalier et on s’est mis à frapper à toutes les portes”, explique Riad. “On criait aussi. Il y avait de plus en plus de fumée. Les gens nous ont ouvert et on les a aidés à quitter l’immeuble. On a aussi réveillé les habitants des bâtiments juste à côté.”

Les pompiers arrivent sur place sept minutes plus tard. À leur arrivée, d’importantes flammes se dégagent du bâtiment. L’incendie est rapidement maîtrisé et une seule personne est légèrement blessée.

Selon un inspecteur de police cité par la commune, le bilan aurait pu être bien plus lourd sans l’intervention des deux étudiants. “Sans l’intervention rapide et déterminée de ces jeunes, plusieurs personnes n’auraient pas quitté les lieux à temps”, souligne-t-il. “Ce sont des héros.”