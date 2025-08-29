Passer la navigation
Salon du jeu de société : déjà dix ans de succès

La convention des jeux de société se tenait aujourd’hui à Anderlecht.

Et pour sa dixième édition, ce rendez-vous rassemble de plus en plus d’amateurs avec des jeux qui ont bien évolué ces dernières années.

■ Reportage de V. Brandelet, Michel Geyer, Yannick Vangansbeek, et Pierre Delmée

29 août 2025 - 18h13
