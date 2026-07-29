Les colis non livrés à domicile désormais récupérables le jour même dans un Bbox

Certains colis qui n’ont pas pu être livrés à domicile peuvent désormais être récupérés le jour même dans un distributeur automatique Bbox, annonce mercredi Bnode, la maison-mère de Bpost.

Lorsque la livraison d’un colis à la maison est infructueuse, celui-ci est généralement envoyé vers un point d’enlèvement, où il est disponible dès le lendemain. Bpost propose désormais une nouvelle alternative.

Le facteur peut ainsi déposer le colis dans un distributeur automatique situé à proximité, après sa tournée. Le destinataire est ensuite informé par e-mail ou via l’application et peut récupérer son colis dès que la porte du casier est refermée par le facteur, explique l’entreprise.

Plusieurs conditions doivent cependant être réunies. Il faut qu’un Bbox se trouve à proximité, sur le chemin du facteur ; qu’une place soit disponible dans ce distributeur ; que le colis puisse entrer dans un casier ; qu’aucune signature ni aucun paiement ne soit requis ; et qu’une adresse e-mail soit associée au colis afin de permettre l’envoi des notifications.

​Lorsqu’une livraison chez un voisin ou dans un lieu sûr a été choisie via le site internet ou l’application, ces options sont d’abord prises en compte, précise Bnode.

Au cours de la période d’essai, 43% des destinataires ont récupéré leur colis le jour même lorsque celui-ci était mis à disposition dans un Bbox, quelques heures seulement après une tentative de livraison infructueuse.

Bpost dispose de plus de 2.800 distributeurs de colis répartis en Belgique.

Belga