L’ancien champion de boxe et ancien premier échevin d’Ixelles Béa Diallo est nommé ministre de la Jeunesse en Guinée

L’ancien champion de boxe belge et ancien premier échevin PS d’Ixelles, Lansana Béa Diallo, a réagi mardi à sa nomination comme ministre guinéen de la Jeunesse, intervenue dans le cadre de la réorganisation du gouvernement du président Mamadi Doumbouya.

L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports retrouve ainsi un portefeuille ministériel, désormais consacré exclusivement à la Jeunesse après la scission de l’ancien département. “Aujourd’hui, je ressens une profonde gratitude et un immense sens des responsabilités“, a déclaré Béa Diallo mardi sur les réseaux sociaux. “La jeunesse représente la plus grande richesse de notre nation. Notre responsabilité est de lui offrir des perspectives concrètes: plus d’opportunités, plus d’emplois, plus de formation, plus d’accompagnement, afin que chaque jeune Guinéen puisse croire en son avenir et contribuer pleinement au développement de notre pays.”

►Lire aussi | Ixelles : Bea Diallo démissionne de son poste d’échevin pour devenir ministre en Guinée

Le gouvernement guinéen a officialisé cette réorganisation par décret présidentiel. Cellou Baldé devient ministre des Sports, tandis que Lansana Béa Diallo prend la tête du nouveau ministère de la Jeunesse. Cette réforme fait suite à la séparation de l’ancien ministère de la Jeunesse et des Sports en deux départements distincts.

Né le 7 juillet 1971 à Monrovia, au Liberia, Lansana Béa Diallo est une figure bien connue en Belgique. Licencié de l’Université libre de Bruxelles en économie, il a été champion de Belgique amateur en 1990 avant de remporter notamment le titre national professionnel des super-welters, le titre Benelux et sept ceintures intercontinentales IBF entre 1998 et 2004.

Membre du PS, il a siégé comme député bruxellois de 2004 à 2019 et a été premier échevin d’Ixelles de 2015 à 2021, après être entré au collège communal en 2006. Il avait déjà occupé les fonctions de ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports de novembre 2021 à février 2024, avant son retour au gouvernement lundi.

►Lire aussi | Christos Doulkeridis (Ecolo): “Bea Diallo ne pourra pas rester échevin s’il devient candidat à la présidentielle”

Belga