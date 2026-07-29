Molenbeek: une enquête ouverte après un incendie criminel contre un immeuble

Des inconnus ont volontairement incendié un immeuble situé rue Heyvaert, à Molenbeek-Saint-Jean, dans la nuit de lundi à mardi. La police locale de la zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) a confirmé l’information mardi.

Les services de police sont intervenus vers 03h00 pour un incendie d’origine volontaire. Le feu a rapidement été maîtrisé et n’a fait aucun blessé.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier le ou les auteurs de l’incendie.

La police n’a pas communiqué davantage d’informations à ce stade, dans l’intérêt de l’enquête.

Belga