Un important chantier débute aux Quatre-Bras avec une nouvelle piste cyclable en construction jusqu’en 2028

Selon une information rapportée par nos confrères de La Libre, un nouveau chantier d’envergure consacré à la mobilité douce débute aux portes de Bruxelles. Après plusieurs années de projets dans ce domaine, les autorités flamandes lancent la construction d’une nouvelle piste cyclable reliant le carrefour des Quatre-Bras à l’E40.

Ce nouvel aménagement longera, dans les grandes lignes, le Ring de Bruxelles entre Tervuren et Zaventem. L’objectif est de créer une connexion entre les “cyclostrades” Bruxelles-Louvain (F203), Bruxelles-Wezembeek-Oppem (FWOB) et Bruxelles-Tervuren.

Le projet prévoit également la construction de trois nouveaux ponts destinés aux cyclistes. Ceux-ci franchiront respectivement l’avenue de Wezembeek, l’avenue Oscar De Burbure et la rue Alphonse Lenaerts.

Un chantier prévu jusqu’en 2028

La première étape du chantier débute ce 3 août sur la chaussée de Malines, entre les Quatre-Bras et l’avenue des Fougères. Cette phase consiste à aménager une piste cyclable séparée.

En raison des travaux, la circulation sur la chaussée de Malines sera interdite en direction du Ring jusqu’à la mi-octobre. L’autoroute ne sera toutefois pas impactée et le carrefour des Quatre-Bras restera accessible en permanence, précise la commune de Wezembeek-Oppem.

Dans une deuxième phase, les travaux se poursuivront le long du Ring, d’abord à Wezembeek-Oppem avant de s’étendre vers Zaventem.

L’achèvement complet du projet est actuellement programmé pour janvier 2028.

La rédaction