La circulation perturbée à hauteur de Grand-Bigard en raison de travaux à partir du 18 mai

Des travaux de rénovation seront menés sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Grand-Bigard entre le 18 mai et le 7 juin prochain, indique jeudi l’Agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV).

Pendant la durée des travaux, la circulation sera ralentie et ramenée sur trois bandes. Des perturbations du trafic sont dès lors à prévoir sur la E40 venant de Gand en direction de Bruxelles, ainsi que sur une partie du ring extérieur de Bruxelles, selon le centre flamand du trafic routier (Vlaams verkeerscentrum).

Les travaux sont prévus pour une durée de trois semaines et seront réalisés en deux phases, afin de limiter au maximum les perturbations. Du 18 au 27 mai, les rénovations seront menées sur les deux voies de gauche. Ensuite, du 27 mai au 7 juin, les travaux se concentreront sur la sortie n°11 en direction de Grand-Bigard et la bande d’arrêt d’urgence.

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