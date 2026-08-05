Une détenue incarcérée à la prison de Haren s’évade lors d’un séjour à l’hôpital Paul Brien

Une détenue de 28 ans, incarcérée à la prison de Haren, a profité d’un séjour à l’hôpital Paul Brien (Schaerbeek), pour s’échapper, confirme l’administration pénitentiaire.

Les faits se sont déroulés ce mardi après-midi. Selon la CSC, interrogée par RTL info, la jeune femme aurait demandé à se rendre aux toilettes pendant les heures de visite de l’hôpital et aurait couru dans les couloirs de l’hôpital. Les deux agents pénitentiaires auraient tenté de la rattraper avant de perdre sa trace dans l’établissement.

Depuis lors, la jeune femme, détenue “pour des faits de droit commun“, est introuvable. “Elle est recherchée par la police“, confirme l’administration pénitentiaire qui “ne communique pas de détail sur les modalités de l’évasion à ce stade“. Une enquête judiciaire a été ouverte pour comprendre les circonstances de l’évasion et pour la retrouver.

Le parquet de Bruxelles n’a pas encore communiqué sur cette affaire.

La rédaction – Photo : Belga Image