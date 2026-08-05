Iriscare consacre plus de 12 millions d’euros de subsides facultatifs à une soixantaine de projets bruxellois en 2026

Iriscare poursuivra en 2026 son soutien à de nombreux acteurs bruxellois de la santé et de l’aide aux personnes. L’organisme régional accordera un peu plus de 12 millions d’euros de subsides facultatifs à plus de 60 initiatives menées en Région bruxelloise.

Les financements bénéficieront à un large éventail d’organisations, parmi lesquelles des CPAS, des établissements de soins et des associations. L’objectif est de renforcer les dispositifs destinés à améliorer la qualité de vie, l’inclusion et l’accompagnement des personnes les plus vulnérables.

Contrairement aux financements structurels, ces subsides relèvent d’un choix volontaire d’Iriscare pour soutenir des projets jugés particulièrement pertinents ou innovants. Les initiatives retenues ont toutes fait l’objet d’une évaluation en 2025 par un comité d’accompagnement, qui a examiné leur impact auprès des bénéficiaires ainsi que leur gestion.

Les montants accordés concernent aussi bien des projets déjà soutenus dans le cadre de conventions pluriannuelles que des initiatives sélectionnées à la suite d’appels à projets ou bénéficiant d’un subside facultatif spécifique.

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Quelques exemples de projets soutenus :

• CPAS de Molenbeek-Saint-Jean – Habitats Kangourou (51.500 €)

• L’agence pour le Non-marchand – J’aime mon métier (47.500 €)

• Infor-Homes / Home-Info – Coordination référent pour la démence (37.000 €)

• Steunfonds Zonnelied VZW – Zonar (58.000 €)

• Atelier Tam-Tam asbl – Double diagnostic (300.000 €)

• Accolage – Réseau de quartier local (225.000 €)

• Samen Toujours – Formation (40.000 €)

Ces subventions permettent aux acteurs de terrain de pérenniser leurs activités, de lancer de nouvelles initiatives ou d’élargir leur offre. L’accent est mis sur les soins, l’inclusion, la solidarité et la protection sociale des Bruxellois.