Iriscare gonfle ses subventions pour l’aide à domicile

Depuis ce début janvier, Iriscare octroie à tous les services d’aide à domicile agréés un forfait horaire fortement revu à la hausse, annonce mardi l’organisme d’intérêt public bruxellois.

Iriscare, qui a dans ses compétences le financement des initiatives d’aide aux personnes dans la capitale, subventionne au total 16 Services d’aide à domicile (dont 14 dépendent de CPAS).

Le financement a été revu et passe de 33,5 à 42,2 euros par heure pour les aides familiales et aides seniors, et de 31,39 à 40,09 euros par heure pour les services d’aides ménagères sociales. Une manière de soutenir ces services essentiels pour le soutien aux personnes âgées, personnes handicapées, malades de longue durée et familles en difficulté, qui justement “rencontrent des difficultés financières” qui “mettent en péril leur mission”, justifie Iriscare mardi.

Le financement revu à la hausse est réalisé “sans budget supplémentaire” mais “grâce à une utilisation plus efficace de l’enveloppe existante pour le secteur”, ajoute l’organisme.

Belga