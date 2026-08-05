Un magasin de téléphonie braqué à Saint-Josse: la caméra de vidéosurveillance a capturé la scène

Un magasin de téléphonie a été braqué, ce mardi en plein jour, sur la chaussée de Louvain, à Saint-Josse-ten-Noode.

Les images de vidéosurveillance qui nous sont parvenues montrent un homme vêtu de noir entrant dans le commerce armé d’un pistolet. Trois personnes se trouvent à ce moment-là dans le magasin. Il pousse l’une des personnes présentes en la menaçant avec son arme, puis s’approche d’une des vitrines pour la briser avec un marteau et mettre dans sa sacoche les téléphones qui s’y trouvent. Les images montrent également l’homme tirer avec son arme, visiblement, en direction de la caméra de surveillance. Le gérant semble également avoir déposé de l’argent sur le comptoir, récupéré par le braqueur. Finalement, l’homme quitte le magasin avec un sac rempli.

Contactée par nos confrères de Bruzz, la zone de police Bruxelles-Nord confirme une intervention vers 14h ce mardi pour un braquage à main armée. Aucun blessé n’est à déplorer. La police ne souhaite pas faire davantage de commentaire.

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BX1 – Photo et vidéo : Caravaggio