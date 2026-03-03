Le premier jeu d’évasion dédié à la lutte contre le harcèlement scolaire ouvre à Bruxelles

Axa Assurances a inauguré mardi, avec le soutien de l’ASBL “Kies Kleur tegen Pesten”, le premier jeu d’évasion de Belgique consacré à la sensibilisation au harcèlement en milieu scolaire à Bruxelles.

Baptisé “Escape Bullying”, ce nouvel outil d’apprentissage a pour objectif de proposer une expérience adaptée aux codes des adolescents. Deux versions ont été développées : une version immersive et physique à Bruxelles et une plateforme en ligne avec à la clé des outils et conseils validés par des experts pour accompagner les jeunes et leurs parents.

L’expérience immersive commence dans les toilettes d’une école, où la mission est de comprendre les raisons pour lesquelles les affaires de Sacha, 13 ans, sont au fond d’une cuvette. Les joueurs doivent alors déchiffrer les mécanismes du harcèlement, les signaux d’alerte et les comportements susceptibles de faire la différence.

La plateforme en ligne, développée en parallèle du jeu d’évasion, permet aux écoles et familles d’accéder à une expérience interactive, facilement intégrable dans des activités pédagogiques ou des moments d’échange en classe ou à la maison. Dans cette version, le joueur se trouve dans une chambre d’ado et peut, en cliquant sur différents objets, identifier différents moyens d’atténuer ou d’arrêter le harcèlement en répondant notamment à des messages, ou identifier les comportements qui peuvent heurter.

“Vivre la situation de l’intérieur permet une prise de conscience plus profonde qu’un long discours théorique”, est-il indiqué dans le communiqué. “Cette approche par l’expérience place les participants en acteurs au cœur de l’action et les aide à intégrer les bons réflexes pour repérer le harcèlement et y réagir.”

Ce jeu sera accessible dès le lundi 9 mars et jusqu’en fin d’année 2026.

Belga