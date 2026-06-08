Violences lors de manifestations: Bernard Quintin réclame l’adoption rapide de la loi “casseur-payeur”

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), a réclamé lundi l’adoption “dans les meilleurs délais” de la loi “casseur-payeur” après les incidents survenus durant les manifestations du monde de l’enseignement à Bruxelles.

En mars dernier, dans le cadre de l’accord conclu pour débloquer les dossiers de la présence de militaires dans les rues et des mesures contre la surpopulation carcérale, le gouvernement avait convenu de mettre en œuvre les dispositions visant les casseurs dans l’accord de gouvernement. Il est question de l’interdiction de manifester mais également de faire payer les personnes qui causent des dommages.

“Pour les incendiaires et les casseurs, un principe simple doit s’appliquer: casseurs-payeurs. Celui qui détruit doit payer. Conformément à l’accord de gouvernement et aux engagements pris au sein de la majorité, cette loi doit être adoptée dans les meilleurs délais afin que le coût des dégradations puisse être récupéré auprès de ceux qui sont responsables des violences et des dommages qu’ils causent“, a déclaré M. Quintin dans un communiqué.

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Le ministre MR a appelé à l’arrêt de la violence. “Je défendrai toujours les libertés démocratiques, et certainement le droit de manifester et de s’exprimer librement. Cela ne peut jamais mener à un recours à la violence ou à dégrader notre capitale. La spirale de la violence doit s’arrêter. Chacun doit respecter l’ordre public“, a-t-il demandé.

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