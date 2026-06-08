Le SLFP appelle à se concentrer sur les violences des manifestants plutôt que sur “les policiers qui fument”

L’attention de la société doit se porter sur les véritables problèmes, notamment la violence et les dégâts causés lors des manifestations, plutôt que sur des questions secondaires telles que les policiers qui fument, a estimé lundi le président du syndicat de la fonction publique VSOA/SLFP, Patrick Roijens.

Cette réaction fait suite à la couverture médiatique de la manifestation contre les réformes de l’enseignement francophone de la semaine dernière. Plusieurs articles et vidéos ont notamment mentionné un policier fumant le cigare et un autre arborant sur son équipement le symbole “Deus Vult” (“Dieu le veut”), renvoyant aux croisades.

Il est à noter que des vidéos sur les réseaux sociaux font aussi état d’insultes proférées par des agents à l’égard de manifestants et de violences policières, qui ont entrainé l’ouverture d’une enquête par la Ville de Bruxelles.

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“Les médias détournent l’attention des vrais problèmes“, déplore M. Roijens. Il souligne la violence des jeunes lors des manifestations, les dégâts causés et les pillages de magasins. “Bruxelles est pratiquement détruite chaque mois. Les pompiers ont dû prendre la fuite lors d’une intervention parce qu’on leur jetait des projectiles. C’est là-dessus qu’il faut se concentrer“, affirme le président du VSOA/SLFP, qui dit avoir lui-même été témoin de ces violences jeudi.

Les politiciens sont eux aussi vivement critiqués. M. Roijens pointe par exemple du doigt les propos virulents tenus par le président de Vooruit, Conner Rousseau et l’absence de réaction des ministres de l’Intérieur et de la Justice.

Belga – Photo : Belga Image