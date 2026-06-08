“Sept ans de chantier, on ne peut pas en sortir indemne”: les commerçants du quartier Stalingrad s’opposent au chantier du métro 3

Les riverains et les commerçants du quartier Stalingrad se mobilisent contre le chantier du tunnel sous le Palais du Midi. Ils dénoncent un impact des travaux sur leur santé mentale et demandent que des solutions soient trouvées rapidement.

“C’est une initiative citoyenne, mais tout le quartier est avec moi“, assure Alexandre Eloy, à l’initiative de la mobilisation. “Il y a un vrai problème sanitaire. Quand vous avez des travaux qui durent quelques mois, ça fait des nuisances. Quand ça dure quelques années, c’est un peu plus que des nuisances. Ici, ça fait sept ans. Sept ans de chantier, on ne peut pas en sortir indemne.”

La situation risque de s’aggraver encore, alors que la Région annonce d’importants chantiers de réhabilitation du quartier en 18 mois. “On nous prévoit une rotation de 15.000 camions !“, insiste Alexandre Eloy.

Des négociations ont lieu entre commerçants et politiques pour que des solutions soient mises en place. “On a eu une réunion avec le ministre de l’Économie et de l’Emploi, Laurent Hublet. Il doit revenir vers nous, dans les prochaines semaines, avec des propositions“, explique Ismaël, représentant des commerçants du quartier Stalingrad.

Les riverains espèrent que cette grande interpellation aura un impact décisif sur la suite du chantier.

■ Reportage de Gilles Chevalier, Gaëlle Gilbert et Laurence Paciarelli