Peterbos : rénovation de deux blocs et début du chantier pour le futur espace sportif

Le Foyer Anderlechtois est en train de mener d’importants travaux de rénovation dans le quartier du Peterbos et entame la construction d’un tout nouveau complexe sportif et communautaire.

Les immeubles de logements sociaux 7 et 12 du site Peterbos à Anderlecht font actuellement l’objet d’une rénovation complète. L’immeuble 7 comprend 96 logements et trois espaces destinés à des commerces ou à des projets sociaux. L’immeuble 12 se compose de 18 étages et abrite 64 logements.

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Les travaux au Peterbos 7 et 12 s’inscrivent dans le programme de rénovation global du site et plus largement dans le cadre de l’important programme de rénovation du patrimoine du Foyer Anderlechtois. “Ces travaux visent à améliorer les performances énergétiques des bâtiments mais aussi à améliorer le confort des habitants qui bénéficieront d’espaces agrandis et nettement plus lumineux. L’objectif est d’atteindre des standards de qualité qui positionnent le logement social comme une réponse structurée et performante à la demande des familles bruxelloises en matière de logement.”, explique Lotfi Mostefa, président du Foyer anderlechtois.

Nouveau complexe

En plus de ces chantiers d’envergure, le Foyer anderlechtois a également reçu le feu vert pour la construction d’un espace sportif et communautaire sur l’ancien parking, au cœur du parc Peterbos. Ce projet comprendra un complexe sportif de 2.400 m², des locaux pour les associations locales, ainsi qu’un espace de café-rencontre. Les travaux de désamiantage et de démolition sont terminés. La phase de construction peut maintenant commencer.

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“Il est important que les pouvoirs publics investissent le Peterbos en assurant une présence active et visible. Le sport est une porte d’entrée privilégiée pour encourager les rencontres, tisser du lien et offrir des perspectives d’avenir. Le tissu associatif qui fait un boulot extraordinaire, mérite aussi un soutien renforcé. C’est le sens de ce projet.”, conclue Lotfi Mostefa.

BX1 – Photos : société Jacques Delens