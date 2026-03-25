Un tout nouveau centre de santé communautaire inauguré au Peterbos pour répondre à la pénurie de médecins généralistes

Un centre de santé communautaire a été inauguré à Peterbos, à Anderlecht, pour répondre au manque de médecins généralistes et améliorer l’accès aux soins dans ce quartier longtemps sous-doté.

Le tout nouveau centre de santé communautaire a été officiellement inauguré mercredi dans le quartier du Peterbos à Anderlecht. Ce centre rétablit des soins de santé primaires structurés dans un quartier qui souffrait depuis longtemps d’une pénurie de médecins généralistes.

La création de ce tout nouveau centre de santé dans le quartier défavorisé de Peterbos est le fruit d’une initiative conjointe de la Commission communautaire flamande (VGC) et de la Communauté flamande. En 2022, ces dernières ont lancé l’appel à projets “Quartiers solidaires”, destiné aux quartiers bruxellois vulnérables ayant un accès limité aux soins.

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SAAMO Bruxelles a décidé de souscrire au projet. L’association avait précédemment bénéficié d’une subvention de 200.000 euros pour la période allant du 1er février 2022 au 31 juillet 2024, financée à parts égales par le VGC et la Communauté flamande. Dans le cadre du projet “Voisinage solidaire”, l’association a organisé de nombreuses activités au Peterbos: groupes sportifs, bilans de santé, accompagnement au sevrage tabagique, campagnes de vaccination, ainsi qu’un groupe de danse afro-latino, un groupe de marche, des cours de vélo et un club de boxe.

Ces initiatives ont permis de recenser les besoins du quartier et de ses habitants et ont jeté les bases du nouveau centre de santé. À l’issue du projet, la VGC a octroyé une subvention supplémentaire de 158.409 euros pour le lancement effectif du centre de santé de quartier.

Belga : Photo : BX1