Bruxelles célèbre les 30 ans de la Pride avec un programme élargi

La Ville de Bruxelles a annoncé mardi une série d’actions dans l’espace public et plusieurs lieux emblématiques à l’occasion de la Brussels Pride 2026, qui célèbrera son 30e anniversaire le 16 mai prochain. La capitale entend ainsi réaffirmer son engagement en faveur des droits LGBTQIA+.

Dès le 2 mai, 180 drapeaux arc-en-ciel seront déployés le long du parcours de la Pride, également connue sous le nom de “marche des fiertés”. La Bourse bénéficiera d’un habillage lumineux de ses six colonnes, tandis que la façade de La Monnaie proposera, pour la première fois, une programmation lumineuse. La rue du Marché au Charbon sera décorée de guirlandes arc-en-ciel et une structure XXL “Pride 30” sera installée sur les marches du Mont des Arts.

La Ville a également annoncé plusieurs rendez-vous culturels. Le Musée de la Ville proposera le 8 mai, à 18h00, une visite guidée thématique intitulée “Pride in the City”, consacrée à l’histoire des lieux de sociabilité LGBTQIA+ dans le centre-ville. Les 13 et 14 mai, l’Hôtel de Ville accueillera quatre représentations de “Queer Echoes – Tales of Brussels City Hall”, une création du Cabaret Mademoiselle mêlant performance, patrimoine et expressions queer contemporaines.

La Pride Week se tiendra par ailleurs du 6 au 15 mai, organisée par la Rainbow House avec le soutien de la Ville de Bruxelles.

La Brussels Pride 2026 se déroulera le samedi 16 mai dans les rues du centre de la capitale. Environ 200.000 personnes sont attendues pour cette édition anniversaire, placée sous le thème “When Times Get Darker, We Shine Brighter”. Selon les organisateurs, ce mot d’ordre se veut une réponse à la multiplication des discours de haine sexistes et anti-LGBTQIA+ en ligne et dans le débat public.

Belga